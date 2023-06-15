Авиация "Центра" поразила позиции ВСУ на Краснолиманском направлении

Александр Савчук рассказал работе "Центра" на СВО.

Российская авиация "Центральной" группировки сил" нанесла поражение по сосредоточению живой силы, огневых средств, опорным пунктам и складу боеприпасов Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 15 июня рассказал руководитель местной пресс-службы "Центра". Александр Савчук пояснил, что на краснолиманском направлении были совершены ракетные и бомбовые удары по противнику. Дополнительно отечественная артиллерия поразила подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ во время перемещения личного состава в районе населенного пункта Торское. Боевые расчеты уничтожили два украинских орудия Д-30 и самоходную гаубицу "Гвоздика", а расчет ЗРК "Оса-АКМ" поразил два беспилотника типа "Фурия", находящихся в районах Рубежного и Варваровки.

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Фото и видео: Минобороны России