Разведчик "Кара" рассказал о брошенном ВСУ западном вооружении.

Российские разведчики находят много оружия западного образца после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы с территории Новой Таволжанки, расположенной в Белгородской области. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил военнослужащий с позывным "Кара".

На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок (принаджелажт ВСУ). разведчик "Кара"

Напомним, что вооружение и боеприпасы иностранного изготовления российские военнослужащие находят в частных домах, в которых украинские диверсанты устраивали засады и вели огонь по представителям Вооруженных сил России. В частности, на видео запечатлена пулеметная лента с калибром 5,56 миллиметра, которую применяют натовские силы. Также на ролике в социальных сетях представлен выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) от многозарядного подствольного гранатомета, пенал для переноса в подсумке.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости