СК возьмёт на контроль уголовное дело о смертельном ДТП с Porsche на КАД

Передать материалы поручил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Возбуджённое после смертельного ДТП на КАД уголовное дело будет передано сотрудникам СК РФ. Соответствующее поручение озвучил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, что трагедия произошла ночью на среду, 21 декабря. Дорогостоящим авто управлял 21-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он врезался в находившейся спереди Opel Astra, а затем задел Toyota Camry. За рулём Opel находилась 60-летняя женщина, она погибла на месте.

Следствие вынесет всестороннюю правовую оценку случившемуся.

Ранее СК сообщил о росте преступлений мигрантов в Москве и Петербурге.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Петербурга