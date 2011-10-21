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СК сообщил о росте преступлений мигрантов в Москве и Петербурге
Сегодня, 20:52
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СК сообщил о росте преступлений мигрантов в Москве и Петербурге

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Бастрыкин поручил проанализировать ситуацию с ростом преступной активности трудовых мигрантов.

В Москве, Подмосковье и Петербурге зафиксировали рост преступлений, которые совершили иностранцы. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин. 

Бастрыкин поручил проанализировать ситуацию с ростом преступной активности трудовых мигрантов. Так, требуется принять меры по совершенствованию миграционной политики с внесением изменений в законодательство. Ведомством уже подготовлен и внесён ряд предложений, отмечают в пресс-службе. 

Также на заседании обсуждался опыт других стран по созданию правового фильтра для воспрепятствования прибытию в Россию неквалифицированных кадров, зачастую состоящих из лиц, склонных к совершению правонарушений. Одной из мер предлагается создание в этих странах курсов изучения русского языка, основ российского законодательства, культуры и истории нашей страны. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: мигранты, моква, петербург, преступления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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