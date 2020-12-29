Авария с такси произошла на перекрестке Суворовского и Тульской

Авария с участием такси произошла на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы в центре Петербурга. О происшествии рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" утром 1 января. Очевидец рассказал, что водитель такси нарушил правила дорожного движения.
Авария в 6:40 на перекрёстке Суворовского проспекта и Тульской улицы. Таксист ехал на красный!
– написал он.
Ранее появилось видео смертельного наезда Lexus на пенсионера в Петербурге.
Фото: vk.com/spb_today
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