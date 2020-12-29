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Авария с такси произошла на перекрестке Суворовского и Тульской
Сегодня, 17:05
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Авария с такси произошла на перекрестке Суворовского и Тульской

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Информация о происшествии уточняется.

Авария с участием такси произошла на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы в центре Петербурга. О происшествии рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" утром 1 января. Очевидец рассказал, что водитель такси нарушил правила дорожного движения.

Авария в 6:40 на перекрёстке Суворовского проспекта и Тульской улицы. Таксист ехал на красный!

– написал он.

Ранее появилось видео смертельного наезда Lexus на пенсионера в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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