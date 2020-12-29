Авария с такси произошла на перекрестке Суворовского и Тульской

Информация о происшествии уточняется.

Авария с участием такси произошла на перекрестке Суворовского проспекта и Тульской улицы в центре Петербурга. О происшествии рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" утром 1 января. Очевидец рассказал, что водитель такси нарушил правила дорожного движения.

Авария в 6:40 на перекрёстке Суворовского проспекта и Тульской улицы. Таксист ехал на красный! – написал он.

Ранее появилось видео смертельного наезда Lexus на пенсионера в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today