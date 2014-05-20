Стали известны подробности утреннего ДТП на "Сортавале"

В результате аварии погибла 25-летняя женщина.

Утренняя авария на трассе "Сортавала" в Ленобласти оказалась смертельной: в результате ДТП погибла 25-летняя женщина за рулём Peugeot. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось примерно в 7:10, на 23-м км Новоприозерского шоссе. По предварительным данным, водитель большегруза Iveco остановился, решив прийти на помощь водителю съехавшего в кювет автомобиля. В результате в грузовик врезался Chevrolet Lacetti, в который, в свою очередь, въехал Peugeot погибшей. Все легковушки оказались за обочиной.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Скандинавия" столкнулись три большегруза и две легковушки.

Фото: ВКонтакте / ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское