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Около 13-ти машин оказались в кювете на трассе "Сортавала" из-за гололёда

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Обстоятельства произошедшего уточняются.

Утром в понедельник, 16 октября на трассе "Сортавала" несколько машин "прилегли отдохнуть" в кювет недалеко от древни Керро в Ленобласти. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как посчитали пользователи, всего выброшенными с дороги оказались около 13-ти авто. Причиной происшествия считают гололёд в связи с ухудшением погодных условий. Трава в придорожной полосе действительно покрыта инеем.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Скандинавия" столкнулись три большегруза и две легковушки.

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Теги: дтп, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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