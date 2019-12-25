На трассе "Скандинавия" столкнулись три большегруза и две легковушки

Данных о пострадавших не поступало.

Утром в понедельник, 16 октября, на федеральной трассе "Скандинавия" случилось массовое ДТП с пятью машинами. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Сигнал об аварии поступил на дежурный пульт в 7:10 утра. Авария случилась на 55–57-м км автодороги: там столкнулись 3 грузовика и 2 легковых авто. На место направлены представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

Как уточнили представители ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, столкновение случилось в направлении Выборга. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП в Приморском районе пострадал 11-летний ребенок.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб