Массовая авария парализовала движение на Митрофаньевском шоссе

Здесь столкнулись три автомобиля.

Утром 29 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошла массовая авария. По словам очевидцев, на Митрофаньевском шоссе в сторону Обводного канала столкнулись три автомобиля. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что машины полностью перекрыли одну из полос движения. Чтобы объехать участников аварии, автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу.

На месте аварии работают медики скорой помощи, сотрудники ДПС и спасатели. На видео можно заметить три разбитых иномарки. О состоянии пострадавших сведений нет. Возможной причиной массовой аварии может быть скользкая дорога.

Ранее мы писали, что виновнику ДТП на Десантников дали пять суток домашнего ареста.

Фото: скриншот / Яндекс. Пробки

Фото, видео: Piter.TV