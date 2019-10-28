Виновнику ДТП на Десантников дали пять суток домашнего ареста

Водитель маршрутки пытался проскочить перед набирающим ход трамваем.

Виновнику ДТП на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников, гражданину Кыргызской Республики Сепарбеку Темирбаеву дали пять суток домашнего ареста. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Авария произошла 20 октября около 18:00. 43-летний водитель маршрутки № К-235 пытался проскочить перед набирающим ход трамваем. В результате столкновения микроавтобус с пассажирами отбросило в сторону и перевернуло набок. В ДТП пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Проезжая часть была сухой, видимость не ограничена.

Как считает следствие, водитель маршрутки, зная правила дорожного движения, проявил преступное легкомыслие и не затормозил на загоревшийся для него красный.

Известно, что на следующий день после ДТП, 21 октября, Сапарбек Темирбаев нарушил порядок в 82-м отделении полиции. Он отказался показывать документы на право управления транспортными средствами, а также документы, удостоверяющие личность.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Как сообщила 28 октября вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, в настоящий момент в больницах остается шестеро пострадавших.

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