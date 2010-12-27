В тройном ДТП на КАД пострадала 5-летняя девочка

На 80-м км столкнулись грузовик, Renault и Lada.

Вечером 27 октября на 80-м км КАД столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, грузовой автомобиль марки Volvo при перестроении столкнулся с Renault. В результате иномарку вынесло на соседнюю полосу, где она врезалась в Lada.

В аварии пострадала маленькая пассажирка отечественного автомобиля. 5-летнюю девочку госпитализировали в больницу с травмами легкой степени тяжести. Уточняется, что в момент столкновения транспортных средств ребенок находился в детском удерживающем кресле.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на проспекте Обуховской Обороны водителя зажало в салоне из-за аварии.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.