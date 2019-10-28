На проспекте Обуховской Обороны водителя зажало в салоне из-за аварии

Пострадавший выжил, но получил травмы.

На проспекте Обуховской Обороны произошла серьезная автомобильная авария. По предположению очевидцев, водитель легковой машины мог заснуть или ему стало плохо. В результате транспортное средство врезалось в трамвай. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На место инцидента сразу же вызвали реанимобиль и представителей ГУ МЧС по региону. Шофер автомобиля оказался зажат в салоне. Его удалось достать из машины живым. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести, есть травмы. В настоящее врмя полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.tv писал о том, что первое ДТП из-за снегопада произошло на трассе "Сортавала".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

