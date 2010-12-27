Первое ДТП из-за снегопада произошло на трассе "Сортавала"

Из-за плохих погодных условий водитель не справился с управлением.

Неожиданный снег, обрушившийся на город и Ленобласть вызвал серьезные проблемы на дорогах. Вечером воскресенья, 27 октября, во Всеволожском районе ЛО автомобиль "Volkswagen Passat" не справился с управлением и влетел в кювет. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и ЛО.

Среди пострадавших 33-летняя женщина и двое детей - 4-ех и 8-ми лет. Они госпитализированы. О состоянии водителя не сообщается.

По факту происшествия проводится проверка, все детали уточняются.

Piter.TV публиковал видео, на котором запечатлена авария с участием Яндекс-Такси.

Ранее мы сообщали, что в Мурино трассу затопило из за большого количества осадков.

Фото: Piter.TV