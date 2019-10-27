Проезд в Мурино затопило водой из-за дождя, сменившегося снегопадом

Обрушившаяся стихия создала проблемы для водителей.

Вечером 27 октября на север города обрушился снегопад. На улице при этом выше ноля. Вследсвтии этого въезд в Мурино затопило. Об этом сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

В видео отчетливо видно, что дорогу буквально затопило. Это затруднило проезд автотранспорта. Для большей безопастности и комфортности жители рекомендуют закрыть окна машин.

В комментариях под публикацией люди стали обсуждать возможные последствия этого явления. Многие полагают, что к утру вся вода может заледенеть, что превратит дорогу в настоящий каток. Напомним, что синоптики обещали похолодание со следующей недели.

Ранее мы сообщали, что "УАЗ" протаранил седан, ехавший в попутном направлении.

Видео: vk.com/spb_today