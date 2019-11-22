Аварийная эвакуация пассажиров самолёта из Стамбула в аэропорту Одессы попала на видео

Пассажиров из-за аварийной посадки в аэропорту Одессы эвакуировали по надувным трапам.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines летевшем из Стамбула в Одессу во время посадки выкатился за пределы ВПП. При съезде с полосы у авиалайнера подломились передние стойки шасси.
Эвакуацию пассажиров проводили в поле по надувным трапам. Сообщается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадали. Из-за этого самолета работа аэропорта была парализована почти на сутки.
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Видео: HUE
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