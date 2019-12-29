Аваков считает задержание экс-командира "Айдара" российской провокацией

Уверен, что дело сфабриковано

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Об этом сообщает УНИАН.

По его мнению министра, Россия злоупотребляет инструментами Интерпола для преследования украинцев: "тех, которые сопротивлялись вооруженной гибридной агрессии в Крыму и Донбассе".

Накануне Мельничука задержали при пересечении греческо-болгарской границы. Его подозревают в причастности к убийству в 2014 году.

Аваков считает, что обвинения сфабрикованы.

Видео: YouTube / 112 Украина