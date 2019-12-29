Аваков считает задержание экс-командира "Айдара" российской провокацией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал российской провокацией задержание в Греции бывшего народного депутата и экс-командира националистического батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Об этом сообщает УНИАН.
По его мнению министра, Россия злоупотребляет инструментами Интерпола для преследования украинцев: "тех, которые сопротивлялись вооруженной гибридной агрессии в Крыму и Донбассе".
Накануне Мельничука задержали при пересечении греческо-болгарской границы. Его подозревают в причастности к убийству в 2014 году.
Аваков считает, что обвинения сфабрикованы.
Видео: YouTube / 112 Украина
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