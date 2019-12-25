Аваков: Зеленский становится авторитарным правителем

Экс-глава МВД Украины оценил режим правления действующего президента.

Бывший украинский министр правоохранительных органов Арсен Аваков считает, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным правителем. Такую позицию специалист высказал в рамках интервью местному изданию "Украинская правда". Запись опубликована на YouTube-канале. По мнению гостя программы, глава государства попал в ловушку испытанием власти, из которой сложно выбраться.

Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы, и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось - я могу все. И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой. Арсен Аваков, экс-глава МВД Украины

Эксперт подчеркнул, что Владимир Зеленский из благих намерений начал принимать больше волюнтаристских решений, а качество его политического окружения не может правильно оппонировать ему и противостоять конкурентам. В связи с этим сейчас президент принимает якобы абсурдные решения и делает кадровые ошибки. Аваков уточнил, что Зеленский увольняет чиновников, даже не думая о последствиях для страны.

Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Українська правда

