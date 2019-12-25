Аваков не верит во второй президентский срок Зеленского

Экс-глава МВД Украины оценил шансы кандидатов на президентских выборах.

Бывший глава МВД Арсен Аваков не верит во второй президентский срок украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение экс-чиновник высказал в рамках интервью местному изданию. Запись опубликована на YouTube-канале.

Нет, не верю. Для того чтобы попасть на второй срок, ему нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов. Арсен Аваков, экс-министр правоохранительных органов Украины

По мнению специалиста, сейчас в стране кому угодно хватит сил для того, чтобы выиграть выборы на пост главы государства. Он напомнил, что на это место также может претендовать бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Мужчину убрали с поста спикера парламента. Аваков полагает, что это позволит политику набрать еще минимум пять голосов поддержки у населения страны. На том же поле гость программы видит медика Евгения Комаровского и журналиста Дмитрия Гордона.

Разумков намекнул на планы баллотироваться в президенты Украины.

Фото и видео: YouTube / Українська правда

