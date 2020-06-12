При возгорании никто не пострадал.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что во Франции загорелась атомная подводная лодка. Об этом сообщается в коммюнике Морской префектуры Средиземноморья.

В ведомстве отметили, что во время пожара никто не пострадал. Как оказалось, пришвартованная в порту города Тулон подводная лодка стояла на ремонте.

В коммюнике Морской префектуры Средиземноморья заявили, что дым от лодки не радиоактивен.

Ранее мы сообщали о том, что атомную подлодку "Князь Владимир" приняли в состав ВМФ России.

Видео:Var-matin/Twitter