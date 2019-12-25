Atlas V со спутником Landsat успешно стартовал с базы Ванденберг

Американцы запустили на орбиту еще один аппарат для дистанционного зондирования Земли.

Ракета-носитель Atlas V со спутником Landsat успешно стартовала с базы космических сил США Ванденберг. Площадка расположена на территории Калифорнии. Об этом рассказали представители американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.В NASA уточнили, что ракета доставила на орбиту Земли аппарат дистанционного зондирования планеты.

Пуск ракеты был дан в 14:11 по местному времени 27 сентября (21:11 по московскому времени). Изначально старт планировался на 23 сентября, но его пришлось отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что NASA и Геологическая служба США с 1972 года занимаются непрерывным сотрудничеством по изучению земной поверхности с орбиты. В тот год был запущен в космос первый спутник серии Landsat. Девятый по счету спутник заменит Landsat 7, который был запущен в апреле 1999 года. Его выведут на аналогичную орбиту (высота около 705 км). Это позволит аппарату удобнее прокалибровать бортовые приборы.

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