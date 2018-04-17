Aston Martin представил гибридный серийный суперкар Valhalla

Максимальная скорость автомобиля составляет 330 км/час.

Британская компания Aston Martin выпустила серийную версию гиперкара Valhalla. Об этом информирует сетевое издание Motor1.

Согласно данным СМИ, кузов автомобиля сделан из легких композитных материалов. Транспортное средство получило антикрыло, которое способно менять свою форму для снижения аэродинамического сопротивления.

Автомобиль имеет гибридный двигатель V8 мощностью 937 лошадиных сил, что позволит новинке разгоняться до 100 км/ч за две с половиной секунды и достигать максимальной скорости в 330 км/ч. Ожидается, что Valhalla сможет пройти круг трассы Нюрбургринг всего за шесть с половиной минут.

Всего компания планирует выпустить 500 таких гиперкаров.

Ранее в Германии представили "электрический" аналог российской "Буханки". Автомобиль оснащен двигателями мощностью от 20 до 75 лошадиных сил. Максимальная скорость новинки составит 100 километров в час. Стоимость автомобиля "базовой" версии составит 1,5 миллиона рублей, самой дорогой – около трех миллионов рублей.

Видео: Youtube/Aston Martin