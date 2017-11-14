Разгон самого мощного гиперкара Devel Sixteen показали на видео

На официальном сайте появилось видео разгона гиперкара с мощностью 5007 лошадиных сил. Гиперкар разгоняется до 100 км в час за 1,8 секунды.

На сегодняшний день гиперкар Devel Sixteen считается самым мощным автомобилем в Мире. Это детище сравнительно небольшой автомобильной компании Devel Motors.

Разработчики уверяют, что под капотом этого гиперкара 5007 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за каких-то 1,8 секунды. Максимальная скорость 560 километров в час, что больше скорости звука в 1,7 раз.

В сети опубликовано коротенькое первое видео разгона этого сверзвукового гиперкара. За доли секунд машина уходит в "точку". Разработчики в описании к видео пишут, что на данном видео автомобиль использует все 20% своей возможной мощности.

Видео и фото: Devel Motors