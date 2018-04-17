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Хорватская фирма Rimac представила серийное воплощение гиперкара

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Электрический гиперкар получил название Nevera.

Хорватская фирма Rimac представила серийное воплощение гиперкара C_Two спустя три года после рассказа о концепте. Nevera машина названа в честь среди­земноморского шторма. Гиперкар может разогнаться до 412 км/ч.

Характеристики авто: вес  2150 килограммов, четыре электромотора мощность.1914 л.с., до 100 км/ч — за 1,97 секунды, до 300 км/ч — 9,3 секунды. 

По словам производителя, крупная батарея может обеспечить Nevera до 550 километров хода на одной зарядке.

Компания соберет только 150 Nevera по цене от двух миллионов евро.

Ранее KIA представила Sorento с обновленным двигателем.

Видео: RimacAutomobili

Теги: гиперкар
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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