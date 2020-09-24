KIA представила Sorento с обновленным двигателем

Компания Kia объявила о старте продаж в России кроссовера Sorento с новым двигателем. Это будет 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 249 лошадиных сил. Уже известна и стоимость такого авто — от 2 959 900 рублей.
Kia Sorento четвертого поколения с новым V6 доступен в комплектациях Luxe, Prestige, Premium и Premium+.
Кроссовер будет ускоряться с места до 100 километров в час за 8,0 сек., а его максимальная скорость составляет 210 километров в час. Заявленный расход горючего: 10 литров на 100 километров.
Ранее стало известно, что Aurus до конца года откроет дилерский центр в Петербурге.
Видео: YouTube / Kia Russia
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