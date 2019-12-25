Aurus до конца года откроет дилерский центр в Петербурге

На данный момент приобрести автомобиль Aurus можно через галерею компании, открывшуюся в 2019 году в Москва-Сити.

Автомобильная компания Aurus до конца этого года запустит дилерский центр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента РФ.

На данный момент приобрести автомобиль Aurus можно через галерею компании, открывшуюся в 2019 году в Москва-Сити. Также дилерские центры должны появиться в Казани, Сочи, Екатеринбурге, Красноярске.

В Татарстане 31 мая состоялось торжественное мероприятие по случаю начала серийного производства автомобиля Aurus Senat. Машины первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей.

Модельный ряд фирмы состоит из 15 люксовых машин и мотоциклов.

Фото: Instagram / @aurus_russia