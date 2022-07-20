  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:35
103
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Гамбурге

0 0

На корте спортсмен обыграл грузина Басилашвили.

Российский спортсмен Аслан Карацев вышел во второй круг международного турнира, проводимого в немецком городе Гамбурге. В рамках первого круга соревнования теннисист обошел по очкам на корте грузинского представителя Николоза Басилашвили. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:0. Оппоненты провели на корте 1 час 1 минуту.

Напомним, что общий призовой фонд турнира в Германии составляет 1,7 миллиона евро. Во втором круге россиянин Аслан  Карацев сыграет с победителем матча между теннисистом из Аргентины Федерико Корией и колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном. Последний спортсмен смог пробиться в основную сетку турнира через квалификацию.

Потапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: аслан карацев, второй круг, гамбург, германия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии