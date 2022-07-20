Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Гамбурге

На корте спортсмен обыграл грузина Басилашвили.

Российский спортсмен Аслан Карацев вышел во второй круг международного турнира, проводимого в немецком городе Гамбурге. В рамках первого круга соревнования теннисист обошел по очкам на корте грузинского представителя Николоза Басилашвили. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:0. Оппоненты провели на корте 1 час 1 минуту.

Напомним, что общий призовой фонд турнира в Германии составляет 1,7 миллиона евро. Во втором круге россиянин Аслан Карацев сыграет с победителем матча между теннисистом из Аргентины Федерико Корией и колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном. Последний спортсмен смог пробиться в основную сетку турнира через квалификацию.

Потапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV