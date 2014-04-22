Потапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Швейцарии

Россиянка обыграла немку Юли Нимайер в Лозанне.

Российская представительница Анастасия Потапова вышла в полуфинал международного теннисного турнира в Швейцарии. В матче четвертьфинала соревнования в Лозанне она обыграла на корте немецкую спортсменку Юли Нимайер. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:2. За выход в финал мероприятия теннисистка сыграет против лидера матча между швейцаркой Симоной Вальтерт Ольгой Данилович из Сербии.

Напомним, что Анастасии Потаповой на данный момент 21 год. Спортсменка находится в рейтинге WTA на 79-ой позиции. Девушка смогла выиграть один титул под эгидой ассоциации. На турнирах серии Большого шлема Анастасия Потапова не проходила дальше третьего круга.

Напомним, что теннисный турнир в Лозанне относится к категории WTA 250. Состязания проводятся на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд на 2022 год составляет более 251 тысяч долларов.

Карацев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Швеции.

Фото и видео: YouTube / WTA