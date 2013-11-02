Артисты фестиваля Stereoleto устроят гонки под парусом

Мероприятие пройдет вечером 8 июня в Центральном яхт-клубе Петербурга.

Школа "Сила ветра" и участники фестиваля "Стереолето" устроят гонки на яхтах. 14 команд во главе с артистами встретятся, чтобы научиться управлять яхтой и преодолеть гоночную дистанцию. Старт в 18:00 на Петровской косе.

На борт "звездных" яхт можно будет попасть, приняв участие в конкурсе. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке и ждать результатов случайного выбора 6 июня. Кроме того, посмотреть на гонку и встретить закат на Петровской косе под DJ-сет приглашают всех желающих.

В этом году музыкальному фестивалю Stereoleto исполняется 20 лет. Он пройдет в Петербурге на территории Севкабель Порта 13 и 14 июня. Среди выступающих: Би-2, Иван Дорн, Леван Горозия, Tesla Boy, Антоха МС, Куртки Кобейна, Петля Пристрастия, RSAC, Муся Тотибадзе, АлоэВера, SUNSAY.

Ранее стало известно, что на петербургское Stereoleto можно будет добраться на теплоходе.

Фото: предоставлено организаторами