На петербургское Stereoleto можно будет добраться на теплоходе

13 и 14 июня в Севкабель Порту состоится фестиваль "Стереолето", куда можно будет добраться на теплоходе из центра Петербурга.

Теплоход будет отправляться от причала "Сенатская пристань" в место проведения музыкального фестиваля — в Севкабель Порт. Билет на трансфер не включает входной билет на фестиваль, отмечают организаторы.

Посадка на теплоход осуществляется при наличии входного билета на фестиваль, который необходимо приобрести заранее. Контроль билетов на фестиваль осуществляется до посадки на теплоход.

В этом году фестивалю Stereoleto исполняется 20 лет. Зрителей ждет четыре сцены, более 40 артистов, зоны отдыха и другие развлечения.

Ранее мы рассказывали о музыкантах, которые выступят на "Стереолете-2021".

Фоо: предоставлено организаторами