Артисты "Балтийского дома" прочтут петербуржцам онлайн-сказки

Проект актеры подготовили совместно с петербургской подземкой.

Артисты театра "Балтийский дом" совместно с петербургским метрополитеном подготовили для горожан, маленьких и больших, небольшой онлайн-проект. Как сообщила 1 апреля пресс-служба подземки, проект под названием "Сказка на ночь" заработает уже сегодня, в среду.

Актеры, перевоплотившиеся в персонажей из спектаклей "Балтийского дома", расскажут свои любимые сказки онлайн из студии. Артист Егор Лесников в образе Черного Пса прочтет рассказ Сетона-Томпсона, Владимир Бойков станет мышкой-соней из "Алисы в стране чудес" и принесет книгу о слоне Хортоне, высиживающем птенца. Также в проекте задействуют актера Александра Чередника, который станет Мудрым Вороном и прочтет "Кота, гуляющего сам по себе".

Театрализованные онлайн-чтения состоятся 1 и 3 апреля в 21.00.

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Видео, фото: Метрополитен Петербурга / YouTube