В Роспотребнадзоре рассказали, как гулять с детьми во время карантина

Во вторник, 31 марта, в Роспотребнадзоре рассказали о том, как гулять с детьми во время карантина. Об этом сообщил главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Башкетова советует горожанам гулять около дома, избегая контактов с людьми.
"Максимально близко от дома. И по возможности не контактировать с другими мамочками",
—заявила Башкетова.
Напомним, что в Северной столице действует до 5 апреля "нерабочая неделя". По последним данным, в Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 3.
Ранее мы сообщали о том, что с 1 апреля метрополитен будет закрываться на вход в 22 часа.
Фото:pixabay
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