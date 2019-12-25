В Роспотребнадзоре рассказали, как гулять с детьми во время карантина

Напомним, жителям Петербурга рекомендовали до 5 апреля перейти на режим изоляции.

Во вторник, 31 марта, в Роспотребнадзоре рассказали о том, как гулять с детьми во время карантина. Об этом сообщил главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Башкетова советует горожанам гулять около дома, избегая контактов с людьми.

"Максимально близко от дома. И по возможности не контактировать с другими мамочками", —заявила Башкетова.

Напомним, что в Северной столице действует до 5 апреля "нерабочая неделя". По последним данным, в Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 3.

Ранее мы сообщали о том, что с 1 апреля метрополитен будет закрываться на вход в 22 часа.

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