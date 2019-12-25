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В Роспотребнадзоре рассказали, как гулять с детьми во время карантина
Сегодня, 18:47
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В Роспотребнадзоре рассказали, как гулять с детьми во время карантина

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Напомним, жителям Петербурга рекомендовали до 5 апреля перейти на режим изоляции.

Во вторник, 31 марта, в Роспотребнадзоре рассказали о том, как гулять с детьми во время карантина. Об этом сообщил главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Башкетова советует горожанам гулять около дома, избегая контактов с людьми.

"Максимально близко от дома. И по возможности не контактировать с другими мамочками",

—заявила Башкетова.

Напомним, что в Северной столице действует до 5 апреля "нерабочая неделя". По последним данным, в Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 3. 

Ранее мы сообщали о том, что с 1 апреля метрополитен будет закрываться на вход в 22 часа.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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