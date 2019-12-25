C 1 апреля метрополитен будет закрываться на вход в 22 часа

Закрываться метрополитен будет не позднее 23 часов.

Общественный транспорт в Петербурге будет работать по новому режиму. Подробности сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

С 1 апреля метрополитен будет закрываться на вход в 22:00. Маршруты наземного транспорта прекратят свою работу со временем прибытия последних поездов метро, это будет не позднее 23:00. Такое решение было принято в связи с усилением мер по противодействию распространению коронавируса и сокращением пассажиропотока.

Кроме того, будет приостановлена работа трамвая №41, троллейбусов №№ 1,21, 28, 42, а также ряда автобусов и маршруток. Интервал движения общественного транспорта будет увеличен.

Ознакомиться с полным перечнем маршрутов вы можете на сайте "Организатора перевозок".

Ранее была временно прекращена работа 120 маршруток.

Согласно информации Оперштаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге, пассажиропоток в метро снизился на 79% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а в автобусах — на 84%.

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