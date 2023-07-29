Артиллерия накрыла плотным огнем украинские ДРГ под Херсоном

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российская группировка "Днепр" Вооруженных сил плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов, находящихся в районе поселка Садового в Херсонской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Он сообщил об успехах за последние сутки проведения специальной военной операции. Специалист пояснил, что боевые задачи выполнялись при участии артиллерии.

Средствами разведки группировки выявлены места сосредоточения диверсионно-разведывательных групп противника в районе населенного пункта Садовое. В ходе нанесения огневого налета уничтожен командно-наблюдательный пункт диверсантов. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Дополнительно военнослужащие совершили огневой удар по скоплениям личного состава противника, размещенного в районе населенных пунктов Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. Ликвидировано два минометных расчета, автомобильная техника живая сила подразделения ВСУ.

Минобороны: ВС РФ захватили ряд опорных пунктов ВСУ в районе Сергеевки.

Фото и видео: Минобороны России