Задача выполнена "Югом" в ходе СВО.

Российские артиллеристы нанесли "удар" по противнику реактивными снарядами залпового огня с листовками. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции представителями отдельной гвардейской мотострелковой бригады "Южной" группировки войск при помощи БМ-21 "Град". Военнослужащие отравились в район боевого применения, а там произвели пуски снарядами калибра 122-миллиметра по позициям Вооруженных сил Украины, находящимся на удалении от установок в 20 километров.

Во избежание лишних человеческих жертв, выбираются методы психологического воздействия на противника и агитация противника на то, чтобы он сложил оружие и прекратил бессмысленное сопротивление. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты уточнили, что перед организацией агитстрельбы бойцы занимаются огневым поражением армии противника, перекрывают пути снабжения, ведущие к позициям врага, чтобы у солдат ВСУ не было возможности пополнять провизию и снаряды, производить эвакуацию и ротацию личного состава.

Напомним, что Агитационные снаряды представляют собой реактивные боеприпасы, в которых вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с листовками. Каждый такой снаряд содержит в себе одну тысячу листовок формата А5. В тексте содержится призыв добровольном сложении оружия военнослужащими ВСУ и сдаче их в плен, что позволит сохранить жизнь военнослужащим.

Расчет "Малки" уничтожил скопление бронетехники ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России