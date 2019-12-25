Капитанская повязка также вернется к форварду.

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу в марте 2021 года. Кроме того, он вернется в состав национальной команды в статусе капитана. Об этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире канала "Россия-24" в интервью журналисту Илье Казакову.

Он вернётся в марте в сборную в качестве капитана — заявил Черчесов.

Место в сборной и капитанскую позицию в клубе форвард "сине-бело-голубых" потерял после скандала с интимной видеозаписью, которая утекла в Сеть.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение по ситуации. Семак уверен, что личная жизнь нападающего не имеет отношения к матчам команды. Капитанскую позицию в клубе Дзюба вернул 28 ноября, появившись в этом статусе перед матчем российского чемпионата с тульским "Арсеналом".

Фото: Piter.tv