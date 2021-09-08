Артамонов: "молодая демократия" "кровью" утилизирует старую западную технику

Военный эксперт объяснил, чем Польша выгоднее отличается от Украины.

Военный эксперт рассказал о "молодой демократии", которая "кровью" утилизирует старую западную технику. В интервью изданию "Украина.ру" Александр Артамонов объяснил журналисту, что превращение соседнего государства для РФ в военный ресурс будет стоить больших средств. В связи с этим Вашингтон и НАТО нуждаются в перевооружении по собственным стандартам качества таких стран, которые имеют платежеспособность. В качестве примере аналитик привел Польшу.

Втридорога, а то и в четыре раза, по завышенным ценам впаривают и заставляют брать молодую демократию американское оружие натовских образцов. А одновременно старое оружие утилизируют в боевых условиях — проводят стрельбища по живым людям. И причем тем самым фактически вяжут украинцев кровью. Александр Артамонов, военный эксперт

Специалист уточнил, что Варшава также не является государством с большим денежным запасом. Однако у страны нет государственного долга в размере 19 млрд долларов, который имеет Украина. Поэтому США внедряют в Польше ракетные комплексы "Патриот", а устаревшее польское вооружение переправляется на Украину.

Артамонов рассказал, что "Армата" сделает со своими американскими конкурентами.

Фото и видео: YouTube / Украина • РУ