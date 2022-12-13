Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа

ЦАХАл рассказал об ответной миссии против палестинского анклава.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала во вторник вечером 2 мая наносить ракетные удары по территории палестинского анклава (сектору Газа) в ответ на серию ракетных обстрелов по южным районам страны. Об этом в социальных сетях рассказала армейская пресс-служба. Специалисты отметили, что несколько десятков боевых снарядов были выпущены палестинскими представителями по южной части еврейского государства. Дополнительно местная служба скорой помощи сообщала о том, что ранения получили минимум три человека.

Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа, подробности будут позже. пресс-служба ЦАХАЛ

Армия Израиля вслед за сектором Газа нанесла удары по территории Ливана по объектам боевиков.

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