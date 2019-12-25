Ракеты порадили цель на расстоянии в 280 км.

Армия Ирана провела успешные пуски крылатых ракет в Оманском заливе. Об этом рассказали представители пресс-службы Военно-морских сил страны. Чиновники объяснили, что ракеты большой дальности использованы в рамках учений. Мероприятия направлены на защиту против надводных целей потенциального противника.

В Иране добавили, что крылатые ракеты ликвидировали условную цель на расстоянии в 280 километров. Запуски вооружения состоялись как с береговой части государства, так и с водного объекта. Испытания проводились в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

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