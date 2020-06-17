Иран обстрелял деревню в Иракском Курдистане

Данные о жертвах и раненых нет.

Иран обстрелял деревню в Курдистане. Об этом сообщили представители информационного агентства Shafaq со ссылкой на администрацию региона. Чиновники рассказали, что артиллерия атаковала объекты на территории провинции Эрбиль в автономном районе Ирака.

Иранская артиллерия обстреляла деревню Алана в приграничном районе Хадж Умран местные власти

На данный момент информации о пострадавших или погибших нет. Днем ранее обстрелу подвергнулся ее один район Ирака.

ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака.

Видео: Youtube/ Rumoaohepta7