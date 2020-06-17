Иран обстрелял деревню в Иракском Курдистане

Иран обстрелял деревню в Курдистане. Об этом сообщили представители информационного агентства Shafaq со ссылкой на администрацию региона. Чиновники рассказали, что артиллерия атаковала объекты на территории провинции Эрбиль в автономном районе Ирака.
Иранская артиллерия обстреляла деревню Алана в приграничном районе Хадж Умран
местные власти
На данный момент информации о пострадавших или погибших нет. Днем ранее обстрелу подвергнулся ее один район Ирака.
ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака.
Видео: Youtube/ Rumoaohepta7
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