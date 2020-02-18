В ливийской столице уничтожили турецкое судно с оружием

Судно нарушило договоренность о запрете поставок оружия в Ливию.

Представитель Ливийской национальной армии Халид аль-Махджуб 18 февраля заявил об уничтожении турецкого судна в морском порту Триполи. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Отмечалось, что судно перевозило боеприпасы и оружие для вооруженных группировок. Политик подчеркнул, что груз прибыл из Турции, а это нарушило международные договоренности о запрете поставок оружия в Ливию.

Также во вторник сообщалось об обстреле морского порта Триполи: на территории разорвались несколько снарядов. Ливийский спецпредставитель генсека ООН Гасан Саламе заявил, что в Ливию были переброшены иностранные боевики и нарушено эмбарго на поставку вооружения.

Ранее Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом.

Видео: Youtube / Libya News