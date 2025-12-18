Ваан Костанян объяснил, зачем страна проводит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2026 году.

Армения не собирается становиться плацдармом для антироссийских настроений. Соответствующее заявление в интервью местным журналистам из Общественного телевидения сделал заместитель министра по внешней политике Ваан Костанян. Иностранный чиновник добавил, что сейчас официальный Ереван развивает сотрудничество с Москвой по разным направлениям Таким образом он ответил на вопрос СМИ о том, станет ли саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится в Армении 4 мая, интерпретирован как антироссийский. По словам дипломата, форум будет проведен принимающей стороной на надлежащем уровне.

Мы не планируем становиться антироссийским плацдармом. Этого нет в нашей повестке. Ваан Костанян, замглавы МИД Армении

Он признал факт того, что проведение саммита в Ереване - политическое решение, над реализацией которого армянская сторона работала в течение двух или трех лет. Ваан Костанян назвал предоставление Еревана права принять встречу отражением динамики развития отношений республики с Европейским союзом.

