Армения заинтересовалась усилением военной базы России

Вагаршак Арутюнян считает, что Россия также заинтересована в перевооружении 102-ой военной базы.

Армения заинтересовалась наращиванием боевого потенциала, а также усилением 102-ой военной базы России. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил министр обороны Еревана Вагаршак Арутюнян. Чиновник пояснил, что правительство занимается данным вопросом в связи с тем, что база входит в Объединенную группировку войск вооруженных сил.

Стало быть, расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности Вагаршак Арутюнян, глава Минобороны Армении

Министр обороны напомнил, что руководство российского ведомства учитывает существующую военно-политическую обстановку в регионе, поэтому делает правильные шаги для перевооружения и усиления базы в Армении.

Главы Минобороны Армении и РФ обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе.

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