Главы Минобороны Армении и РФ обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в пресс-службе армянского военного ведомства.
Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили ситуацию в непризнанной республике во время визита армянского министра в Москву.
Армянская сторона утверждает, что 12 декабря вооружённые столкновения в Карабахе начались из-за территориальной границы возле сёл Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. После окончания военных действий данные населённые пункты остались под контролем армянской армии. Однако карты миротворцев относят их к азербайджанской границе. Известно, что азербайджанские военные подошли к двум населённым пунктам 12 декабря. На посту они заявили о своих правах на данную территорию. После этого начались бои.
При этом в министерстве обороны Азербайджана заявили, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.
Действия азербайджанской стороны сразу стали предметом обсуждения с руководством российского миротворческого контингента.
цитата из сообщения пресс-службы Минобороны Армении
Ранее в Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боёв.
Фото: pixabay.com
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