При этом в министерстве обороны Азербайджана заявили, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.

Главы Минобороны Армении и РФ обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в пресс-службе армянского военного ведомства.

Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян обсудили ситуацию в непризнанной республике во время визита армянского министра в Москву.

Армянская сторона утверждает, что 12 декабря вооружённые столкновения в Карабахе начались из-за территориальной границы возле сёл Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. После окончания военных действий данные населённые пункты остались под контролем армянской армии. Однако карты миротворцев относят их к азербайджанской границе. Известно, что азербайджанские военные подошли к двум населённым пунктам 12 декабря. На посту они заявили о своих правах на данную территорию. После этого начались бои.

При этом в министерстве обороны Азербайджана заявили, что режим прекращения огня в Карабахе соблюдается.

Действия азербайджанской стороны сразу стали предметом обсуждения с руководством российского миротворческого контингента. цитата из сообщения пресс-службы Минобороны Армении

Ранее в Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боёв.

Фото: pixabay.com