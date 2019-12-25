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В Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боёв
Сегодня, 11:35
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matveyvn

В Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боёв

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В Арцахе все спокойно.

В Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боёв. Об этом рассказал официальный представитель сил обороны непризнанной республики Сурен Сарумян. Об этом пишет Sputnik Армения.

В Арцахе все спокойно, информация о каких-то боевых действиях не соответствует действительности.

Сурен Сарумян, официальный представитель Армии Нагорного Карабаха

Отмечается, что в пресс-службе миротворческих сил в Карабахе подтвердили данную позицию.

Ранее мы писали, что российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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