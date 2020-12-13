Российские военные разминировали более 150 га в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках мирного соглашения.

В субботу, 12 декабря, военные из России разминировали около 150 га в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование в районе аэропорта Степанакерт. Также были проверены приусадебные участки и частные дома. Во время работ военные обследовали 130 зданий и вывезли для уничтожения 172 взрывоопасных предмета.

Напомним, что миротворцы из России находятся в Нагорном Карабахе в рамках мирного соглашения.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Нагорный Карабах вернулись более 630 беженцев.

Видео: Минобороны РФ