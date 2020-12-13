За сутки в Нагорный Карабах вернулись более 630 беженцев

В минувшую субботу, 12 декабря, российские миротворцы сопроводили беженцев в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 634 человека
Минобороны РФ.
Напомним, что с 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня. Уточняется, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение этого режима.
Известно, что всего в Нагорный Карабах уже вернулись около 38,5 тыс. беженцев.
Ранее мы сообщали о том, что на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными. Информацией с журналистами поделился офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.
Видео: Минобороны РФ
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