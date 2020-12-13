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За сутки в Нагорный Карабах вернулись более 630 беженцев

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C 00:00 мск 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и военных действий.

В минувшую субботу, 12 декабря, российские миротворцы сопроводили беженцев в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 634 человека

Минобороны РФ.

Напомним, что с 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня. Уточняется, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение этого режима. 

Известно, что всего в Нагорный Карабах уже вернулись около 38,5 тыс. беженцев.

Ранее мы сообщали о том, что на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными.  Информацией с журналистами поделился офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.

Видео: Минобороны РФ

Теги: беженцы карабах, кахарбах, нагорный карабах
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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