За сутки в Нагорный Карабах вернулись более 630 беженцев

C 00:00 мск 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и военных действий.

В минувшую субботу, 12 декабря, российские миротворцы сопроводили беженцев в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 634 человека Минобороны РФ.

Напомним, что с 10 ноября в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня. Уточняется, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение этого режима.

Известно, что всего в Нагорный Карабах уже вернулись около 38,5 тыс. беженцев.

Ранее мы сообщали о том, что на Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными. Информацией с журналистами поделился офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко.

Видео: Минобороны РФ