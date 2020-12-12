В результате инцидента около пункта Мироновское пострадал один человек.

На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными. Об этом рассказали представители самопровозглашенной Луганской народной республики. Информацией с журналистами поделился офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко. Он отметил, что инцидент произошел вечером 11 декабря в населенном пункте, который находится под контролем Киева.

Вчера вечером в районе Мироновского на противотанковой мине ТМ-62 подорвался автомобиль "Урал" 59-ой отдельной мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины Иван Филипоненко, офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР

Напомним, что ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины используют запрещенные договором по прекращении стрельбы в регионе противотанковые мины. При помощи этих средств силовики минируют дороги около населенных пунктов по линии соприкосновения. Известно, что пострадавший автомобиль вез строительные материалы, необходимые для оборудования новых позиций. В результате происшествия пострадал один человек.

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Видео: YT / Народная милиция ЛНР