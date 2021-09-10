Майя Санду напомнила о положении миротворческих сил в непризнанной республике.

От российской армии в непризнанной Приднестровской Республике возможно избавиться мирным путем. Соответствующее заявление сделала президент Молдавии Майя Санду в интервью местному изданию Newsmaker. Глава государства подчеркнула, что Кишиневу важно подготовиться к таким изменениям и сохранить внутри страны спокойствие и мир.

Главный вопрос — как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей. Потому что именно это нам нужно — окно возможностей. Майя Санду, глава Молдавии

Напомним, что 60 процентов жителей Приднестровья составляют русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до распада Советского Союза, так как администраци опасалась того, что на волне национализма Кишинев присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, а Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией. В 2025 году исполнилось 33 года с начала миротворческой операции России в Приднестровье. Мир в зоне регионального конфликта поддерживают российские военнослужащие, па также приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины.

В Кремле отреагировали на обвинения Молдавии о вмешательстве в выборы.

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