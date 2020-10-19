Армения показала кадры наступления азербайджанских войск после перемирия. Видео опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Армения".
На кадрах видно, как вдали люди в военной форме вдали идут строем. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения Армии обороны Карабах. Они вычислили геопозицию местности и время нахождения на ней азербайджанских военных.
Ранее Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Как сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны, ночью противник обстрелял окрестности города Джебраил, а также село вдоль реки Араз.
Видео: Telegram/Военный обозреватель
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