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Армения показала кадры наступления азербайджанских войск после перемирия

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Камеры вычислили геопозицию местности.

Армения показала кадры наступления азербайджанских войск после перемирия. Видео опубликовано в Telegram-канале "Sputnik Армения".

На кадрах видно, как вдали люди в военной форме вдали идут строем. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения Армии обороны Карабах. Они вычислили геопозицию местности и время нахождения на ней азербайджанских военных. 

Ранее Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Как сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны, ночью противник обстрелял окрестности города Джебраил, а также село вдоль реки Араз.

Видео: Telegram/Военный обозреватель

 
Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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