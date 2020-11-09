Армения ожидает прояснения обстановки в городе Шуше в понедельник. С заявлением выступил официальный представитель министерства обороны страны Арцрун Ованнисян.
Он подчеркнул, что пока что её не стоит оценивать как пессимистичную или оптимистичную.
Думаю, ситуация вокруг трех-четырехдневой битвы за Шушу прояснится завтра.
Арцрун Ованнисян, представитель Министерства обороны Армении
Он отметил, что битва за Шушу должна завершиться в ближайшее время.
Ранее мы писали, что минобороны Армении сообщает о тяжелых боях за город Шуши в Карабахе.
Видео: Youtube/ГляделкаUA
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