Битва за Шушу должна завершиться в ближайшее время.

Армения ожидает прояснения обстановки в городе Шуше в понедельник. С заявлением выступил официальный представитель министерства обороны страны Арцрун Ованнисян.

Он подчеркнул, что пока что её не стоит оценивать как пессимистичную или оптимистичную.

Думаю, ситуация вокруг трех-четырехдневой битвы за Шушу прояснится завтра. Арцрун Ованнисян, представитель Министерства обороны Армении

Он отметил, что битва за Шушу должна завершиться в ближайшее время.

Ранее мы писали, что минобороны Армении сообщает о тяжелых боях за город Шуши в Карабахе.

Видео: Youtube/ГляделкаUA